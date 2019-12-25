На выборы в Заксобрание выдвигаются три Бориса Вишневских

У оппозиционера, лидера партии "Яблоко" в Петербурге появились два тезки.

Уже два тезки депутата Вишневского подали документы для участия в выборах в Законодательное собрание. Они заявились по второму округу.

О тезках оппозиционера Вишневского известно немного. Оба они – самовыдвиженцы. Один из них Борис Иванович – безработный, родился в деревне Пономарёво Вологодской области. Ранее он заявлялся для участия в выборах в Госдуму от партии "Зеленые".

Из карточки второго тезки Бориса Геннадиевича понятно, что он работает в компании ООО "Европроект Групп", которая занимается проектированием домов для строительной группы ЛСР. Тезкам Вишневского предстоит собрать 4 тысячи подписей избирателей.

Сам Борис Лазаревич Вишневский планирует выдвигаться в ЗакС по второму округу от партии "Яблоко". Однако в списках его пока нет, потому что партия еще готовит документы.

Выборы в Законодательное собрание Петербурга пройдут 19 сентября.

Ранее мы писали, что партия "Родина" выдвинула на выборы в Госдуму петербургскую правозащитницу Нину Абросову.

Фото: ВКонтакте / Борис Вишневский, скриншот сайта избиркома