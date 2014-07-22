Спортсменка Нина Абросова баллотируется в Госдуму от партии "Родина"

Абросова подала документы для участия в выборах по 211 одномандатному избирательному округу.

Спортсменка и общественная активистка Нина Абросова баллотируется в Госдуму от партии "Родина". В четверг, 15 июля, Абросова подала документы для участия в выборах по 211 одномандатному избирательному округу.

Конкурировать спортсменке придется в том числе и с членом партии "Единая Россия", бывшим вице-губернатором Петербурга Игорем Дивинском. По словам активистки, она не боится конкуренции, поскольку у нее есть реальная программа преобразования района.

Не боюсь соревноваться с ветеранами петербургской политики, после победы хочу заняться вопросами экологии района. Незаконные свалки, непродуманная программа благоустройства территорий, где живут люди, вот реальные проблемы, о которых говорят жители, которые будет решать депутат Госдумы. Нина Абросова, спортсменка и общественная активистка

Свою общественную деятельность девушка реализовывает в Петербурге. Абросова является руководителем Международного центра спортивных технологий, общественным уполномоченным по правам ребенка в Гатчинском районе и членом попечительского совета благотворительного фонда "Центр здоровой молодежи".

Ранее мы писали, что певица Татьяна Буланова стала одним из кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Родина".

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