Ирина Фатьянова подала документы для участия в выборах в ЗакС Петербурга

Она пришла подавать документы вместе со своей группой поддержки.

Экс-координатор штаба Навального в Петербурге (признан в России экстремистской организацией) подала документы на участие в выборах в Законодательное собрание города. Об этом Ирина Фатьянова сообщила в своем Twitter 6-го июля.

Ура! Сегодня избирательная комиссия приняла мои документы на выдвижение! Ирина Фатьянова, активист.

Она будет баллотироваться по 3 округу в Петроградском районе. По всей видимости, в качестве самовыдвиженца. Ранее федеральный комитет "Яблока" не согласовал кандидатуру Фатьяновой.

Фото: Instagram / @irmachinsky