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Ирина Фатьянова подала документы для участия в выборах в ЗакС Петербурга
Сегодня, 13:05
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Ирина Фатьянова подала документы для участия в выборах в ЗакС Петербурга

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Она пришла подавать документы вместе со своей группой поддержки.

Экс-координатор штаба Навального в Петербурге (признан в России экстремистской организацией) подала документы на участие в выборах в Законодательное собрание города. Об этом Ирина Фатьянова сообщила в своем Twitter 6-го июля.

Ура! Сегодня избирательная комиссия приняла мои документы на выдвижение!

Ирина Фатьянова, активист.

Она будет баллотироваться по 3 округу в Петроградском районе. По всей видимости, в качестве самовыдвиженца. Ранее федеральный комитет "Яблока" не согласовал кандидатуру Фатьяновой. 

Фото: Instagram / @irmachinsky

Теги: выборы, документы, ирина фатьянова, кандидат в депутаты
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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