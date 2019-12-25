Ирина Фатьянова сообщила об обыске у нее дома

После аннулирования выдвижения на выборы в ЗакС Фатьянова занялась подготовкой наблюдателей.

К политической активистке Ирине Фатьяновой нагрянули с обыском. Об этом она утром 26-го августа сообщила в своем Telegram-канале.

Подробности пока неизвестны.

Напомним, ранее Фатьянова была координатором штаба Навального в Петербурге (признан в России экстремистской организацией). В этом году она заявила о своем намерении баллотироваться в ЗакС по 3 округу и активно вела кампанию по сбору подписей. Территориальная избирательная комиссия аннулировала ее выдвижения из-за ее бэкграунда, связанного с работой в запрещенной организации. Отстоять свое выдвижение в Горизбиркоме не удалось. После этого Фатьянова обратилась в Верховный суд РФ.

Фото: ВКонтакте / Ирина Фатьянова