Рублев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Гамбурге

Теннисист из РФ проиграл Аргентинцу в Германии.

Российский представитель Андрей Рублев не смог выйти в четвертьфинал международного турнира в немецком городе Гамбург. Мероприятие проводится в рамках АТР 500. Общий призовой фонд соревнования достигает 1,7 миллиона евро. Во втором круге спортсмен уступил на корте теннисисту из Аргентины Франсиско Черундоло с результатом 4:6, 2:6. Теннисисты провели на корте 1 час 32 минуты. Следующим соперником 23-летнего Черундоло по 1/4 финала турнира в Германии станет соотечественник Андрея Рублева россиянин Аслан Карацев.

Рублев не исключил, что сменит гражданство.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV