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Рублев не исключил, что сменит гражданство

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Он отметил, что это произойдет в том случае, если бан продлится на все турниры.

Российский теннисист Андрей Рублев не исключил, что сменит гражданство. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу журналисту Виктору Кравченко.

Комментируя ситуацию с отстранением россиян от участия на Уимблдоне, Рублев заявил, что надо было поменять паспорт для допуска к турниру. По его словам, если бан продлится на все турниры, то спортсмен будет готов к смене гражданства ради продолжения карьеры.

По факту мне ничего больше не останется.

Андрей Рублев, теннисист

Ранее российская теннисистка Касаткина совершила каминг-аут.

Видео: YouTube / Витя Кравченко

Теги: андрей рублев, гражданство, теннис
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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