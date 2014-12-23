Он отметил, что это произойдет в том случае, если бан продлится на все турниры.

Российский теннисист Андрей Рублев не исключил, что сменит гражданство. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу журналисту Виктору Кравченко.

Комментируя ситуацию с отстранением россиян от участия на Уимблдоне, Рублев заявил, что надо было поменять паспорт для допуска к турниру. По его словам, если бан продлится на все турниры, то спортсмен будет готов к смене гражданства ради продолжения карьеры.

По факту мне ничего больше не останется. Андрей Рублев, теннисист

Ранее российская теннисистка Касаткина совершила каминг-аут.

Видео: YouTube / Витя Кравченко