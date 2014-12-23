Российский теннисист Андрей Рублев не исключил, что сменит гражданство. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу журналисту Виктору Кравченко.
Комментируя ситуацию с отстранением россиян от участия на Уимблдоне, Рублев заявил, что надо было поменять паспорт для допуска к турниру. По его словам, если бан продлится на все турниры, то спортсмен будет готов к смене гражданства ради продолжения карьеры.
По факту мне ничего больше не останется.
Андрей Рублев, теннисист
Ранее российская теннисистка Касаткина совершила каминг-аут.
Видео: YouTube / Витя Кравченко
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