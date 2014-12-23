  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:02
104
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Российская теннисистка Касаткина совершила каминг-аут

0 0

По ее словам, в России никогда нельзя будет "ходить за ручку".

Российская теннисистка Дарья Касаткина призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом она заявила в интервью на YouTube-канале журналиста Виктора Кравченко.

На вопрос, есть ли у спортсменки сейчас девушка, Касаткина ответила утвердительно. Она отметила, что в России много запрещенных тем, а в реальности проще быть натуралом. Также теннисистка отметила, что в ее стране никогда нельзя будет "ходить за ручку".

Долго жить в шкафу сложно и не имеет смысла. Постоянно будет у тебя в голове крутиться, пока не скажешь.

Дарья Касаткина, теннисистка

Отметим, что в рейтинге WTA Дарья Касаткина занимает 12-е место. Это лучший результат среди всех российских теннисисток.

Ранее чемпионка Уимблдона Рыбакина заявила, что не считает себя продуктом российской школы.

Видео: YouTube / Витя Кравченко

Теги: wta, дарья касаткина, каминг-аут, теннис
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии