Российская теннисистка Касаткина совершила каминг-аут

По ее словам, в России никогда нельзя будет "ходить за ручку".

Российская теннисистка Дарья Касаткина призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом она заявила в интервью на YouTube-канале журналиста Виктора Кравченко.

На вопрос, есть ли у спортсменки сейчас девушка, Касаткина ответила утвердительно. Она отметила, что в России много запрещенных тем, а в реальности проще быть натуралом. Также теннисистка отметила, что в ее стране никогда нельзя будет "ходить за ручку".

Долго жить в шкафу сложно и не имеет смысла. Постоянно будет у тебя в голове крутиться, пока не скажешь. Дарья Касаткина, теннисистка

Отметим, что в рейтинге WTA Дарья Касаткина занимает 12-е место. Это лучший результат среди всех российских теннисисток.

Ранее чемпионка Уимблдона Рыбакина заявила, что не считает себя продуктом российской школы.

Видео: YouTube / Витя Кравченко