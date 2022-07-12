Чемпионка Уимблдона Рыбакина заявила, что не считает себя продуктом российской школы

По словам теннисистки, переход из юниоров в профессионалы для нее был сложным.

Чемпионка Уимблдона, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина заявила, что не считает себя продуктом российской школы. Об этом она заявил на пресс-конференции.

До 2018-го года спортсменка выступала на теннисных турнирах за Россию, после чего сменила гражданство. По словам Рыбакиной, ее невозможно назвать продуктом из России, потому что переход из юниоров в профессионалы для нее был сложным.

Помимо того, что у тебя должна быть хорошая команда вокруг, не у каждого получается вообще продолжать на профессиональном уровне, а добиваются каких-то вершин, мне кажется, единицы. Елена Рыбакина, тенисистка

Ранее мы сообщали, что Рыбакина стала победительницей Уимблдона.

Видео: YouTube / Телеканал Хабар 24