Елена Рыбакина стала победительницей Уимблдона

До 2018 года спортсменка выступала за Россию.

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала победительницей турнира Уимблдон-2022.

В финальном матче 23-я ракетка мира обыграла Онс Жабер из Туниса со счетом 3:6, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 48 минут.

Отметим, что до июня 2018 года Рыбакина выступала за Россию, после чего сменила гражданство. Она стала первой представительницей Казахстана, кому удалось победить на турнире Большого шлема.

Ранее мы сообщали, что Рафаэль Надаль снялся с Уимблдона перед полуфиналом из-за травмы.

Видео: YouTube / Keemo416