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Рафаэль Надаль снялся с Уимблдона перед полуфиналом из-за травмы

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Испанец повредил мышцы живота в четвертьфинале и был вынужден уступить австралийскому теннисисту Нику Кирьосу.

Представитель испанского тенниса Рафаэль Надаль был вынужден сняться с Уимблдона прямо перед полуфиналом из-за полученной травмы. Информация об этом опубликована на официальном сайте турнира. 

Напомним, что 36-летний спортсмен должен был сразиться за проход в финал с австралийцем Ником Кирьосом. Однако победа в четвертьфинале против Тейлора Фрица (США) стоило ему семимиллиметрового разрыва мышцы живота во время второго сета. О травме объявили в четверг, 7 июля. 

Таким образом, Кирьос автоматически проходит в финал - до этого момента он принимал участие лишь в матчах четвертьфинала на турнирах Большого шлема. Нудаль в свою очередь является рекордсменом-одиночником по количеству выигранных турниров соревнования среди мужчин. Также на его счету две победы в Уимблдоне в 2008 и 2010 г.г. 

В 2022 году испанский теннисист одержал победу в 19 матчах из 19 на мэйджорах, а также стал первым на Открытом чемпионате Австралии и "Ролан Гаррос".

Ранее мы сообщили о том, что Джокович вышел в полуфинал Уимблдона.

Видео: YouTube / Wide World of Sports

Теги: большой шлем, рафаэль надаль, спорт, теннис
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Спорт,

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