Надаль вышел в полуфинал Уимблдона

Испанец одержал волевую победу над Тейлром Фритцем в четвертьфинале.

Четвертая ракетка мира Рафаэль Надаль пробился в полуфинал теннисного турнира Уимблдон-2022.

В четвертьфинальном поединке испанский теннисист одержал волевую победу над американцем Тейлором Фритцем со счетом 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4). Встреча продолжалась 4 часа 20 минут.

Соперником Надаля в полуфинале Уимблдона станет австралиец Ник Кирьос. Матч состоится завтра, 8 июля. В другом полуфинале сыграют Новак Джокович и Кэмерон Норри.

Ранее мы сообщали, что Джокович вышел в полуфинал Уимблдона.

Видео: YouTube / ESPN