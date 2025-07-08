В четвертом круге спортсменка обыграла Боусас Манейро.

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал "Уимблдона", третьего в сезоне турнира "Большого шлема".

Соперницей 19-й ракетки мира в четвертом круге турнира была испанская спортсменка Джессика Боусас Манейро. Самсонова добилась победы со счетом 7:5, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. В четвертьфинале "Уимблдона" россиянка сыграет против Иги Швентек из Польши. Матч состоится завтра, 9 июля.

Ранее мы сообщали, что Мирра Андреева вышла в четвертьфинал "Уимблдона".

Видео: X / Wimbledon