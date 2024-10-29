Россиянка обыграла Наварро в четвертом круге турнира.

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал "Уимблдона", третьего в сезоне турнира Большого шлема.

В четвертом круге турнира соперницей седьмой ракетки мира была американская спортсменка Эмма Наварро. Андреева одержала победу со счетом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В четвертьфинале "Уимблдона" Андреева сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии. Встреча состоится завтра, 9 июля.

Ранее мы сообщали, что Хачанов вышел в четвертьфинал "Уимблдона".

Видео: YouTube / Wimbledon