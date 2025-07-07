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Хачанов вышел в четвертьфинал "Уимблдона"

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Россиянин обыграл Майхшака в третьем круге турнира.

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал "Уимблдона", третьего в сезоне турнира Большого шлема.

В матче четвертого круга соперником 20-й ракетки мира был польский спортсмен Камиль Майхшак. Хачанов одержал победу со счетом 6:4, 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 47 минут.

В четвертьфинале "Уимблдона" россиянин сыграет против американца Тейлора Фрица. Встреча пройдет завтра, 8 июля.

Ранее мы сообщали, что Мирра Андреева вышла в третий круг "Уимблдона".

Видео: espn.com

Теги: atp, камиль майхшак, карен хачанов, уимблдон
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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