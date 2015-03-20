Россиянка прошла Лючию Бронцетти во втором круге турнира.

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг "Уимблдона", третьего в сезоне турнира Большого шлема.

Соперницей седьмой ракетки мира во втором круге была итальянская спортсменка Лючия Бронцетти. Андреева одержала победу со счетом 6:1, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.

В третьем круге "Уимблдона" Андреева сыграет против американки Хейли Баптист. Встреча состоится завтра, 5 июля.

Ранее мы сообщали, что Хачанов вышел в третий круг "Уимблдона".

Видео: YouTube / Wimbledon