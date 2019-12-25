Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг "Уимблдона", третьего в сезоне турнира Большого шлема.
Во втором круге соперником 20-й ракетки мира был японский спортсмен Синтаро Мотидзуки. Хачанов одержал победу со счетом 1:6, 7:6 (9:7), 4:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 39 минут.
В третьем раунде "Уимблдона" Хачанов сыграет с португальцем Нуну Боржесом. Встреча состоится завтра, 4 июля.
Ранее мы сообщали, что Мирра Андреева вышла во второй круг "Уимблдона".
Фото: gettyimages.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все