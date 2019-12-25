Россиянин обыграл японца Мотидзуки во втором круге турнира.

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг "Уимблдона", третьего в сезоне турнира Большого шлема.

Во втором круге соперником 20-й ракетки мира был японский спортсмен Синтаро Мотидзуки. Хачанов одержал победу со счетом 1:6, 7:6 (9:7), 4:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 39 минут.

В третьем раунде "Уимблдона" Хачанов сыграет с португальцем Нуну Боржесом. Встреча состоится завтра, 4 июля.

Ранее мы сообщали, что Мирра Андреева вышла во второй круг "Уимблдона".

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