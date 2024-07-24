Россиянка прошла Шериф в первом круге турнира.

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг "Уимблдона", третьего в сезоне турнира Большого шлема.

В первом круге соперницей седьмой ракетки мира была египетская спортсменка Маяр Шериф. Андреева одержала победу со счетом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

Следующей соперницей Андреевой на Уимблдоне будет итальянка Лючия Бронцетти. Встреча состоится завтра, 3 июля.

Ранее мы сообщали, что Медведев уступил в первом круге "Уимблдона".

Видео: X / Wimbledon