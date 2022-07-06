Джокович вышел в полуфинал Уимблдона

Сербский теннисист одержал волевую победу над Янником Синнером.

Третья ракетка мира Новак Джокович вышел в полуфинал теннисного турнира Уимблдон-2022.

В четвертьфинале сербский спортсмен одержал волевую победу над итальянцем Янником Синнером со счетом 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2. Встреча продлилась 3 часа 35 минут.

Напомним, Джокович является действующим победителем Уимблдона. В полуфинале турнира ему будет противостоять британец Кэмерон Норри. Матч пройдет 8 июля.

Ранее Надаль вышел в четвертьфинал Уимблдона.

Видео: YouTube / Racket Productions