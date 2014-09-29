Надаль вышел в четвертьфинал Уимблдона

Его соперником станет американский спортсмен Тейлор Фритц.

Четвертая ракета мира Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал теннисного турнира Уимблдон-2022.

В матче 1/8 финала испанский теннисист одержал победу над голландцем Ботиком ван де Зандсхюлпом со счетом 6:4, 6:2, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты.

Соперником Надаля по четвертьфиналу станет американский спортсмен Тейлор Фритц. В последний раз испанец становился победителем Уимблдона в 2010 году.

Ранее мы сообщали, что Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона.

Видео: BBC