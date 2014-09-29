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Надаль вышел в четвертьфинал Уимблдона

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Его соперником станет американский спортсмен Тейлор Фритц.

Четвертая ракета мира Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал теннисного турнира Уимблдон-2022.

В матче 1/8 финала испанский теннисист одержал победу над голландцем Ботиком ван де Зандсхюлпом со счетом 6:4, 6:2, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты.

Соперником Надаля по четвертьфиналу станет американский спортсмен Тейлор Фритц. В последний раз испанец становился победителем Уимблдона в 2010 году.

Ранее мы сообщали, что Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона.

Видео: BBC

Теги: atp, ботик ван де зандсхюлп, рафаэль надаль, теннис, уимблдон
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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