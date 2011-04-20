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Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона

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В четвертьфинале серб сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Третья ракетка мира Новак Джокович пробился в четвертьфинал теннисного турнира Уимблдон-2022.

В матче четвертого круга сербский спортсмен обыграл голландца Тима ван Рейтховена со счетом 6:2, 4:6, 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 39 минут.

Отметим, что Джокович является действующим победителем Уимблдона. В четвертьфинале серб сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Ранее мы сообщали, что Джокович вышел в четвертый круг Уимблдона.

Видео: YouTube / Mały Tenisowy Mistrz

Теги: новак джокович, теннис, тим ван рейтховен, уимблдон
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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