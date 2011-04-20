Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона

В четвертьфинале серб сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Третья ракетка мира Новак Джокович пробился в четвертьфинал теннисного турнира Уимблдон-2022.

В матче четвертого круга сербский спортсмен обыграл голландца Тима ван Рейтховена со счетом 6:2, 4:6, 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 39 минут.

Отметим, что Джокович является действующим победителем Уимблдона. В четвертьфинале серб сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Ранее мы сообщали, что Джокович вышел в четвертый круг Уимблдона.

Видео: YouTube / Mały Tenisowy Mistrz