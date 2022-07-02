Джокович вышел в четвертый круг Уимблдона

Третья ракетка мира Новак Джокович пробился в четвертый круг теннисного турнира Уимблдон.
В матче третьего круга сербский теннисист одержал победу над своим соотечественником Миомиром Кецмановичем. Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3, 6:4. Она продолжалась 1 час 52 минуты.
Отметим, что Новак Джокович является действующим победителем Уимблдона. Его следующим соперником станет голландец Тим ван Рейтховен.
Ранее мы сообщали, что Серена Уильямс проиграла в первом круге Уимблдона.
Видео: YouTube / Mały Tenisowy Mistrz
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