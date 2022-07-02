Джокович вышел в четвертый круг Уимблдона

Действующий победитель турнира обыграл своего соотечественника.

Третья ракетка мира Новак Джокович пробился в четвертый круг теннисного турнира Уимблдон.

В матче третьего круга сербский теннисист одержал победу над своим соотечественником Миомиром Кецмановичем. Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3, 6:4. Она продолжалась 1 час 52 минуты.

Отметим, что Новак Джокович является действующим победителем Уимблдона. Его следующим соперником станет голландец Тим ван Рейтховен.

Ранее мы сообщали, что Серена Уильямс проиграла в первом круге Уимблдона.

Видео: YouTube / Mały Tenisowy Mistrz