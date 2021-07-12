Серена Уильямс проиграла в первом круге Уимблдона

Американская теннисистка провела первый матч с июня 2021 года.

Экс-первая ракетар мира Серена Уильямс завершила выступление на Уимблдоне.

В матче первого круга турнира американская теннисистка проиграла француженке Хармони Тан со счетом 5:7, 6:1, 6:7 (7:10). Встреча продолжалась 3 часа 10 минут.

Отметим, что Уильямс провела первый матч с июня 2021 года. В прошлый раз она также выступала на Уимблдоне, однако не смогла завершить встречу с белорусской теннисистской Александрой Саснович из-за травмы. Хармони Тан сыграет во втором круге турнира с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

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Фото: YouTube / The Tennis Universe