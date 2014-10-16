Даниил Медведев проиграл Хуберту Хуркачу в финале турнира ATP в Галле

Российский спортсмен проиграл третий финал в сезоне.

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл польскому представителю Хуберту Хуркачу в финале турнира ATP (Ассоциации теннисистов-профессионалов) в международном турнире, проводимов в немецком городе Галле. В решающем состязании спортсмен не смог обойти по очкам на травяном корте иностранца. Первая ракетка мира уступила сопернику с результатом 1:6, 4:6. Продолжительность встречи между оппонентами составила один час и три минуты. Напомним, что общий призовой фонд турнира в Халле превышает 2,1 миллиона евро.Для 25-летнего Хуберта Хуркача данный титул стал пятым в профессиональной карьере, а также первым в текущем спортивном сезоне. Россиянин Даниил Медведев проиграл свой третий финал в 2022 году.

Теннисист Медведев вышел в финал турнира в Германии.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV