Теннисист Медведев вышел в финал турнира в Германии

Россиянин обыграл на корте немца Оскара Отте.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал международного турнира в Германии, проводимого на травяном корте в городе Галле (Халле). В полуфинальной схватке спортсмен обыграл на поле немецкого представителя Оскара Отте в рамках мероприятия, организованного Ассоциацией теннисистов-профессионалов (АТР). Матч завершился с результатом 7:6 (7:3), 6:3. Следующим оппонентом россиянина будет победить сражения между поляком Хубертом Хуркачем и австралийцем Ником Кирьосом.

Напомним, что Даниил Медведев 13 июня во второй раз в своей профессиональной карьере возглавил рейтинг АТР. Ранее он занимал первое место с 28 февраля по 21 марта 2022 года. На счету 26-летнего россиянина 13 титулов под эгидой организации. Отте располагается на 51-й строчке рейтинга АТР.

Турнир в Галле относится к категории АТР 500. Общий призовой фонд соревнований составляет более €2 млн. Действующим победителем является француз Уго Умбер. В финале прошлого года ему удалось обыграть россиянина Андрея Рублева.

Медведев вышел в полуфинал турнира в Галле, обыграв Баутиста-Агута.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV