Медведев вышел в полуфинал турнира в Галле, обыграв Баутиста-Агута

Следующим противником теннисиста на корте станет немец Оскар Отте.

Российский спортсмен Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в немецком городе Галле, обыграв своего оппонента из Испании Роберто Баутиста-Агута в четвертьфинальном сражении на травяном корте. Первая ракетка мира завершила матч с результатом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут. Следующим соперником российского теннисиста станет представитель Германии Оскар Отте. Ранее иностранец смог обыграть еще одного российского спортсмена - Карена Хачанова. Напомним, что в 2022 году общий призовой фонд международного соревнования составляет 2,1 миллиона евро.

Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Галле.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV