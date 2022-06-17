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Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Галле

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Россиянин обыграл белоруса Ивашко.

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл белорусского представителя Илью Ивашко, после чего вышел в четвертьфинал международного травяного турнира, который проводится в немецком городе Галле. Матч завершился с результатом 7:6 (7:4), 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. 

Спортсмен из России десять раз подал мяч навылет противнику, а также допустил четыре двойные ошибки. Илья Ивашко подал два эйса оппоненту. Он не использовал ни одну из шести возможностей взять подачу соперника. Следующим противником Медведева станет представитель Нидерландов Таллон Грикспор или испанец Роберто Баутиста-Агутом.

Напомним, что 13 июня в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) россиянин Даниил Медведев поднялся на первую строчку. В перечне лучших он сместил серба Новака Джоковича, который опустился на третье место.

Надаль обыграл Джоковича в четвертьфинале "Ролан Гаррос".

Фото и видео: YouTube / Tennis TV

Теги: галле, даниил медведев, четвертьфинал
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт, Теннис,

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