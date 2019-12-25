Надаль обыграл Джоковича в четвертьфинале "Ролан Гаррос"

Встреча продолжалась 4 часа 16 минут.

Пятая ракетка мира Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.

В четвертьфинальном матче испанец обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:2, 4:6, 6:2, 7:6. Встреча продолжалась 4 часа 16 минут. Этот матч стал 59-м между Надалем и Джоковичем. По количеству побед испанский теннисист уступает первой ракетке мира - 29 против 30.

Соперником Надаля в полуфинале "Ролан Гаррос" станет немец Александр Зверев, одолевший в своем четвертьфинальном матче испанца Карлоса Алькараса (6:4, 6:4, 4:6, 7:6).

Ранее мы сообщали, что Медведев не смог выйти в четвертьфинал "Ролан Гаррос".

Фото: apimages.com