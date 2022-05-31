Россиянин проиграл на корте теннисисту из Хорватии.

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал "Ролан Гаррос" (ОТкрытого чемпионата Франции), который проводится на территории грунтовых кортов Парижа. Вторая ракетка мира уступила в схватке хорватскому представителю Марину Чиличу в рамках четвертого круга международного соревнования. Результат встречи - 2:6, 3:6, 2:6. Спортсмены провели на корте 1 час 45 минут.

Стоит отметить, что хорват Чилич впервые взял верх над Медведевым. Три предыдущие встречи завершились победой россиянина. Даниил Медведев провел первый матч 17 мая спустя полтора месяца после операции по удалению грыжи.

Следующим соперником Чилича по 1/4 финала "Ролан Гаррос" станет другой представитель из России - Андрей Рублев.

Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал турнира Roland Garros.

Фото: YouTube / Roland Garros

Видео: YouTube / HL Tennis