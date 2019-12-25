Победитель проекта "Waterfront/Водная линия" предложил "новую жизнь" трубе на Васильевском

Piter.tv поговорил с автором проекта – куратором профиля «Дизайн среды» Школы дизайна НИУ ВШЭ — Петербург Боремиром Бахаревым. "Окультуривать" будут железную трубу, которая станет немного "коринфской".

Не все петербуржцы и гости города придают значение этой части водного ландшафта, но взгляд от нее действительно отвести сложно. Там, где набережная реки Смоленки пересекается с Невой, из воды торчит проржавевшая железная труба с неизвестно как нарисованным граффити.

В рамках открытого конкурса арт-проектов для водных пространств Петербурга от международного проекта "Waterfront/Водная линия" одним из пяти победителей стал Боремир Бахарев из петербургской ВШЭ, курирующий в вузе профиль "Дизайн среды". "Waterfront/Водная линия" – международный художественно-исследовательский проект, реализуемый Институтом исследования стрит-арта и Датским институтом культуры.

Проект на набережной реки Смоленки получил название "Составной водный объект". На уже существующую основу (торчащую из воды проржавевшую трубу с граффити) будет установлена стилизованная объемная капитель коринфского ордера из кортеновской стали с фактурой и цветом ржавого металла.

Создатель проекта предположил, что по такому же принципу можно создать серию объектов в различных местах города с учетом осмысления их характерных деталей и локаций.

Я сам – житель Васильевского острова, долгое время там ходил. Предполагаю, что именно этот объект мог ранее использоваться для швартовки судов. В далеком прошлом эта набережная давала возможность стоянки определенной категории судов – например, барж с дровами. Поскольку эта выбранная труба находится ближе к берегу, то она, похоже, использовалась для причаливания реже. В общем контексте она сохраняет такое назначение, можно адаптировать при необходимости и другие трубы для швартовки, существующие в схожей эстетике. Этот предлагаемый принцип реализации проекта довольно простой и понятный – попытаться внести что-то новое, работающее в сочетании с имеющейся эстетикой. Такого рода возможностей много в нашем городе. Память места существует, история остается, ее надо аккуратно продолжить – отметил Бахарев.

Боремир Бахарев рассказал Piter.tv, что появление такого объекта возможно уже осенью 2020 года. Более точные сроки станут известны после того, как все участники проекта встретятся оффлайн, "должны еще пройти переговоры". Выбор победителей проекта проходил онлайн, предстоит совместная встреча участников с куратором.

Фото: предоставлены автором проекта