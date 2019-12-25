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На Ладожском вокзале появилась волшебная платформа 9¾
Сегодня, 10:13
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На Ладожском вокзале появилась волшебная платформа 9¾

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Она будет радовать петербуржцев до конца новогодних праздников.

В Петербурге воссоздали портал-платформу 9¾ из вселенной "Гарри Поттер". Фотографии со сказочным местом разлетелись в социальных сетях. Горожане и гости города фотографируются на фоне инсталляции.

Петербуржцы заметили сову волшебника на указателе, а рядом со столбом, на котором установлена табличка, стоят чемоданы, которые забыл кто-то из магов. 

Подойти к арт-объекту можно свободно. Он находится между платформами 9 и 10 на Ладожском вокзале. Отмечается, что проект приурочили к запуску новогоднего поезда, который отправится на родину Деда Мороза. Увидеть работу можно до конца праздников.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Тюшина появился новый арт-объект от объединения "Явь".

Фото: Инстаграм, ladylike_yarina

Теги: арт, гарри поттер, ладожский вокзал, платформа 9 и три четверти
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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