"Не удержались": на улице Тюшина появился новый арт-объект от объединения "Явь"

Комментировать концепт проекта художники отказались. "Здесь и так все понятно".

На стене дома № 6 лит. Б по улице Тюшина появились строки, написанные черной краской. Арт-объект создали художники арт-группы "Явь".

По версии редакции, своим посланием они выразили уважение к исполнителю Оксимирону и его новому альбому. Напомним, российский рэпер выпустил трек про про иностранных агентов.

Комментировать проект художники отказались. По их мнению, идея ясна каждому человеку.

Спасибо за вопросы, но это тот случай, когда не даем комментариев, так как все понятно". Арт-группа "Явь"

Ранее на Piter.tv сообщили, что на набережной Обводного канала появился "Невидимый труд" от арт-группы "Явь".

Фото: арт-группа "Явь"