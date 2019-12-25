Независимые театры в Петербурге начали продавать футболки

Независимые театры Петербурга запустили акцию: зрители покупают футболку и билет с открытой датой на спектакль тех театров, которые решили поучаствовать в акции.
Таким образом петербуржцы смогут поддержать любимый театр в непростое время пандемии. Футболки выпустят ограниченным тиражом по дизайну основательницы и мастера Дома крафтовой культуры ПТХ Жени Исаевой.
К акции присоединились более 30 коллективов.
Ранее мы писали, что в Международный день музеев пройдут более 60 онлайн-мероприятий.
Фото: pixabay
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