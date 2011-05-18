В Международный день музеев пройдут более 60 онлайн-мероприятий

Помимо музеев к празднику присоединятся петербургские театры и библиотеки.

Из-за пандемии коронавируса Международный день музеев пройдет онлайн. Петербургские музеи и театры подготовили более 60 мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре.

Так, в ЦВЗ "Манеж" и Музее искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков пройдут 3D-экскурсии по временным выставкам, онлайн-лекции и вебинары о развитии искусства в диджитал-сфере. Музей Суворова, Музей театрального и музыкального искусства тоже не остались в стороне. Музей "Разночинный Петербург", Музей истории Санкт-Петербурга и Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме будут транслировать тематические фильмы. Литературный музей "XX век" запустил тематический флешмоб #музейдома.

Петербуржцы смогут посмотреть интерьеры Театра имени Ленсовета и театра "Санктъ-Петербургъ Опера". Экскурсию проведут в Театр марионеток им. Е. С. Деммени и Молодежный театр на Фонтанке.

Напомним, что "Ночь музеев" в Петербурге перенесли на 2021 год.

Ранее мы писали, что стала известна программа "Ночи музеев" в парке Монрепо и Выборгском замке.

Фото: pixabay