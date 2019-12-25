Стала известна программа "Ночи музеев" в парке Монрепо и Выборгском замке

Все мероприятия пройдут в виртуальном формате.

В ночь с субботы, 16 мая, на воскресенье, 17 мая, в режиме онлайн пройдет Всероссийская акция "Ночь музеев". Традиционно в ней примут участие и учреждения Выборга. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Выборгские музеи подготовили насыщенные программы для всех желающих. Так, в 18:00 сотрудники музея-заповедника Монрепо проведут онлайн-экскурсию "Были и небылички парка Монрепо", рассказав о легендах любимого выборжцами места. Через час, в 19:00, состоится трансляция сказки "В поисках Сампо": персонажи карело-финских преданий расскажут зрителям о символах "Калевалы".

Обе трансляции можно будет посмотреть в социальных сетях:

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCHHMtCqB8V93VzlAsbMo..

ВКонтакте: https://vk.com/monrepovyborg.

Instagram: PARKMONREPO.

Виртуальные мероприятия пройдут и в Выборгском замке. Сотрудники музея проведут зрителей по площадям Выборга, завершив "Ночь музеев" джазовым концертом в формате 360 градусов:

Посмотреть события можно на следующих ресурсах:

ВКонтакте: vk.com/vyborgmuseum

Instagram: vyborgmuseum.

Facebook: www.facebook.com/vyborgmuseum/

Также в "Ночи Музеев" примет участие выставочный центр "Эрмитаж-Выборг". В программу входит:

Ретроспектива "Как начинался Эрмитаж-Выборг"

( http://erm.vbgcity.ru/video/retrospektiva-kak-nachinalsya-ermitazh-vyborg).

Выступление Генерального директора Государственного Эрмитажа М.Б. Пиотровского и директоров ведущих музеев мира (https://vk.com/club18743368?z=video-18743368_456239034%2Fa0c611cfc8a711971c%2Fpl_wall_-18743368).

Онлайн-экскурсия по выставке "От неоклассицизма до импрессионизма. Французская живопись и скульптура XIX века"

(https://vk.com/video-67940544_456240015).

Фестиваль спутников Государственного Эрмитажа:

Презентация "Спутники Эрмитажа" (Спутники Эрмитажа.ppt).

Итоги литературного конкурса "Мой Эрмитаж"

Виртуальный тур по ВЦ "Эрмитаж-Выборг"

(https://vbgtur.ru/tur/muzei/ermitazh/2020/02/index.html).

Ранее мы рассказали о том, что в парке "Монрепо" появится фруктовый сад.

Фото: Пресс-служба администрации "Выборгский район" ЛО, ВКонтакте / vyborgmuseum