Стала известна программа "Ночи музеев" в парке Монрепо и Выборгском замке

В ночь с субботы, 16 мая, на воскресенье, 17 мая, в режиме онлайн пройдет Всероссийская акция "Ночь музеев". Традиционно в ней примут участие и учреждения Выборга. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.
Выборгские музеи подготовили насыщенные программы для всех желающих. Так, в 18:00 сотрудники музея-заповедника Монрепо проведут онлайн-экскурсию "Были и небылички парка Монрепо", рассказав о легендах любимого выборжцами места. Через час, в 19:00, состоится трансляция сказки "В поисках Сампо": персонажи карело-финских преданий расскажут зрителям о символах "Калевалы".
Обе трансляции можно будет посмотреть в социальных сетях:
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCHHMtCqB8V93VzlAsbMo..
ВКонтакте: https://vk.com/monrepovyborg.
Instagram: PARKMONREPO.
Виртуальные мероприятия пройдут и в Выборгском замке. Сотрудники музея проведут зрителей по площадям Выборга, завершив "Ночь музеев" джазовым концертом в формате 360 градусов:
Посмотреть события можно на следующих ресурсах:
ВКонтакте: vk.com/vyborgmuseum
Instagram: vyborgmuseum.
Facebook: www.facebook.com/vyborgmuseum/
Также в "Ночи Музеев" примет участие выставочный центр "Эрмитаж-Выборг". В программу входит:
Ретроспектива "Как начинался Эрмитаж-Выборг"
( http://erm.vbgcity.ru/video/retrospektiva-kak-nachinalsya-ermitazh-vyborg).
Выступление Генерального директора Государственного Эрмитажа М.Б. Пиотровского и директоров ведущих музеев мира (https://vk.com/club18743368?z=video-18743368_456239034%2Fa0c611cfc8a711971c%2Fpl_wall_-18743368).
Онлайн-экскурсия по выставке "От неоклассицизма до импрессионизма. Французская живопись и скульптура XIX века"
(https://vk.com/video-67940544_456240015).
Фестиваль спутников Государственного Эрмитажа:
Презентация "Спутники Эрмитажа" (Спутники Эрмитажа.ppt).
Итоги литературного конкурса "Мой Эрмитаж"
Виртуальный тур по ВЦ "Эрмитаж-Выборг"
(https://vbgtur.ru/tur/muzei/ermitazh/2020/02/index.html).
Ранее мы рассказали о том, что в парке "Монрепо" появится фруктовый сад.
Фото: Пресс-служба администрации "Выборгский район" ЛО, ВКонтакте / vyborgmuseum
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