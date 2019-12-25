В парке "Монрепо" появится фруктовый сад 

Из немецкого питомника привезли 283 саженца.

В музей-заповедник "парк Монрепо" доставлены 283 яблоневых и грушевых деревца из питомника Германии. Они станут частью фруктового сада. Информация об этом появилась в официальном ВК-сообществе парка.

Сад благоустроят в рамках реставрации заповедника. Саженцы займут место слева от входа, которое обозначено на карте 1804 года.

Реставраторы работают над созданием сада днями напролет: для высадки после дрогой перевозки требуется время. Подробности о благоустройстве фруктового сада появятся не раньше, чем через две недели.

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Фото: ВКонтакте / monrepovyborg