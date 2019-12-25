  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В парке "Монрепо" появится фруктовый сад 
Сегодня, 15:00
100
lizapoluda

В парке "Монрепо" появится фруктовый сад 

0 0

Из немецкого питомника привезли 283 саженца.

В музей-заповедник "парк Монрепо" доставлены 283 яблоневых и грушевых деревца из питомника Германии. Они станут частью фруктового сада. Информация об этом появилась в официальном ВК-сообществе парка.

Сад благоустроят в рамках реставрации заповедника. Саженцы займут место слева от входа, которое обозначено на карте 1804 года. 

Реставраторы работают над созданием сада днями напролет: для высадки после дрогой перевозки требуется время. Подробности о благоустройстве фруктового сада появятся не раньше, чем через две недели.

Ранее мы рассказали о том, что башня Святого Олафа в Выборге заработает с учетом санитарных правил.

Фото: ВКонтакте / monrepovyborg

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии