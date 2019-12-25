Башня Святого Олафа в Выборге заработает с учетом санитарных правил 

Посетители обязаны иметь при себе средства личной защиты.

В Выборге открылась главная смотровая площадка – Башня Святого Олафа. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Выборгский музей-заповедник".

Доступ к площадке будет открыт с 12 по 31 мая с каждые полчаса 10:30 до 17:30. Для посетителей объекта действуют ограничения: так, подниматься на башню можно только группам не более 5 человек в масках и без сопровождения экскурсовода.

Кроме того, Выборгский замок откроет сувенирный магазин. Сам музей по-прежнему недоступен для посещения.

Ранее мы рассказали о том, что музеи и кинотеатры открываются в нескольких районах Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / vyborgmuseum