Музеи и кинотеатры открываются в нескольких районах Ленобласти

Посетители без масок не допускаются.

Со вторника, 12 мая, в Ленинградской области начинается постепенное снятие ограничительных мер. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Так, в "зеленой зоне", к которой относятся Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский и Сланцевский районы, откроются культурные учреждения – кинотеатры, музеи, театры, библиотеки. Посетители обязаны соблюдать "масочный" режим. Кроме того, разрешена заполняемость залов не более чем на 50%.

Во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Тосненском, Кировском районах, где по-прежнему сохраняется неблагоприятная эпидемическая обстановка, частично сохранится режим самоизоляции. Там смогут работать только музеи, работникам которых можно будет проводить экскурсии на улице в группе не более 5 человек.

Ранее мы рассказали о том, что Беглов назвал причину сохранения ограничительных мер в Петербурге.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области