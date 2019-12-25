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В Международный день музеев петербуржцы смогут бесплатно посетить Музей-квартиру Пушкина на Мойке
Сегодня, 12:42
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В Международный день музеев петербуржцы смогут бесплатно посетить Музей-квартиру Пушкина на Мойке

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Отметим, что данный музей разрешено посещать только в составе экскурсионной группы.

В Международный день музеев петербуржцы смогут бесплатно посетить музей Пушкина 18 мая. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

В среду, 18 мая, все желающие свободно пройдут в музеи, которые входят в состав Всероссийского музея А. С. Пушкина, а также сад Музея-усадьбы Г. Р. Державина. 

Отметим, что  Музей-квартиру Пушкина разрешено посещать только в составе экскурсионной группы. В бесплатные билеты во всех других музеях не входит сопровождение гида. 

Ранее на Piter.tv: петербуржцы смогут бесплатно посетить Эрмитаж 18 мая.

Фото: ВКонтакте / Всероссийский музей А.С. Пушкина 

Теги: бесплатное посещение, культура, международный день музеев, музей пушкина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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