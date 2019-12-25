В Международный день музеев петербуржцы смогут бесплатно посетить Музей-квартиру Пушкина на Мойке

Отметим, что данный музей разрешено посещать только в составе экскурсионной группы.

В Международный день музеев петербуржцы смогут бесплатно посетить музей Пушкина 18 мая. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

В среду, 18 мая, все желающие свободно пройдут в музеи, которые входят в состав Всероссийского музея А. С. Пушкина, а также сад Музея-усадьбы Г. Р. Державина.

Отметим, что Музей-квартиру Пушкина разрешено посещать только в составе экскурсионной группы. В бесплатные билеты во всех других музеях не входит сопровождение гида.

Ранее на Piter.tv: петербуржцы смогут бесплатно посетить Эрмитаж 18 мая.

Фото: ВКонтакте / Всероссийский музей А.С. Пушкина