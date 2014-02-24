Петербуржцы смогут бесплатно посетить Эрмитаж 18 мая

Перед посещением необходимо забронировать билет.

Горожане смогут попасть в Эрмитаж бесплатно в среду, 18 мая. Об этом сообщили в группе учреждения в соцсети "ВКонтакте".

В честь Международного Дня музеев петербуржцам предлагают свободно посетить Главный музейный комплекс, Главный штаб и Музей Императорского фарфорового завода. Перед посещением необходимо забронировать билет. Оставить заявку нужно до 15 мая на сайте Эрмитажа в разделе "День Музеев".

Прийти в Эрмитаж бесплатно можно и на следующий день, 19 мая. Напомним, каждый третий четверг месяца детей до 18 лет, студентов, курсантов, аспирантов и многодетные семьи могут воспользоваться льготой. Билеты нужно получить заранее.

Ранее на Piter.tv: личные вещи Бродского покажут в Доме Мурузи к 50-летию эмиграции поэта.

Фото: Pexels