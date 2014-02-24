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Петербуржцы смогут бесплатно посетить Эрмитаж 18 мая
Сегодня, 13:19
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Петербуржцы смогут бесплатно посетить Эрмитаж 18 мая

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Перед посещением необходимо забронировать билет.

Горожане смогут попасть в Эрмитаж бесплатно в среду, 18 мая. Об этом сообщили в группе учреждения в соцсети "ВКонтакте".

В честь Международного Дня музеев петербуржцам предлагают свободно посетить Главный музейный комплекс, Главный штаб и Музей Императорского фарфорового завода. Перед посещением необходимо забронировать билет. Оставить заявку нужно до 15 мая на сайте Эрмитажа в разделе "День Музеев".

Прийти в Эрмитаж бесплатно можно и на следующий день, 19 мая. Напомним, каждый третий четверг месяца детей до 18 лет, студентов, курсантов, аспирантов и многодетные семьи могут воспользоваться льготой. Билеты нужно получить заранее.

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Фото: Pexels

Теги: бесплатное посещение, культура, льготы, музей, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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