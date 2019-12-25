Сегодня петербуржцы смогут бесплатно посетить Музей Достоевского и Литературный музей "ХХ век"

Для жителей города 18 мая свободен вход и в Государственный Эрмитаж.

Сегодня, 18 мая, петербуржцы смогут бесплатно посетить Государственный Эрмитаж, Музей Достоевского и Литературный музей "ХХ век". Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

В честь Международного дня музеев для горожан открыт свободный вход во все филиалы Всероссийского музея А.С. Пушкина и Музей политической истории. В Царском Селе бесплатно можно посетить экспозицию "Придворный экипаж в Царском Селе", которая находится в павильоне "Дежурные конюшни".

Ранее на Piter.tv: в ГМЗ "Петергоф" установили бесплатные часы для прогулок местных жителей.

Фото: ВКонтакте / Музей Достоевского