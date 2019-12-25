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Сегодня петербуржцы смогут бесплатно посетить Музей Достоевского и Литературный музей "ХХ век"
Сегодня, 12:34
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Сегодня петербуржцы смогут бесплатно посетить Музей Достоевского и Литературный музей "ХХ век"

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Для жителей города 18 мая свободен вход и в Государственный Эрмитаж.

Сегодня, 18 мая, петербуржцы смогут бесплатно посетить Государственный Эрмитаж, Музей Достоевского и Литературный музей "ХХ век". Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский. 

В честь Международного дня музеев для горожан открыт свободный вход во все филиалы Всероссийского музея А.С. Пушкина и Музей политической истории. В Царском Селе бесплатно можно посетить экспозицию "Придворный экипаж в Царском Селе", которая находится в павильоне "Дежурные конюшни". 

Ранее на Piter.tv: в ГМЗ "Петергоф" установили бесплатные часы для прогулок местных жителей.

Фото: ВКонтакте / Музей Достоевского

Теги: 18 мая, бесплатное посещение музеев, искусство, культура, международный день музеев
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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