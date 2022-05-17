В ГМЗ "Петергоф" установили бесплатные часы для прогулок местных жителей

Кроме того, в новом туристическом сезоне ввели систему абонементов на посещение парков.

В Государственном музее-заповеднике "Петергоф" в новом туристическом сезоне посетителям предлагают попробовать систему абонементов на посещение парков. Кроме того, в ГМЗ сделали бесплатные часы для прогулок местных жителей. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник" со ссылкой врио генерального директора ГМЗ "Петергоф" Романа Коврикова.

Парки Ораниенбаум и Александрия можно посетить без покупки билета в последние два часа работы. Льгота действует с 18:00 до 20:00.

Абонементы позволят горожанам сэкономить на посещении парка. Можно сохранить в своем кошельке до 50 процентов от суммы при покупке 10 билетов.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге открылась выставка об Азовских походах Петра Великого.

Фото: Piter.tv