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В ГМЗ "Петергоф" установили бесплатные часы для прогулок местных жителей
Сегодня, 10:04
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В ГМЗ "Петергоф" установили бесплатные часы для прогулок местных жителей

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Кроме того, в новом туристическом сезоне ввели систему абонементов на посещение парков.

В Государственном музее-заповеднике "Петергоф" в новом туристическом сезоне посетителям предлагают попробовать систему абонементов на посещение парков. Кроме того, в ГМЗ сделали бесплатные часы для прогулок местных жителей. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник"  со ссылкой врио генерального директора ГМЗ "Петергоф" Романа Коврикова.

Парки Ораниенбаум и Александрия можно посетить без покупки билета в последние два часа работы. Льгота действует с 18:00 до 20:00. 

Абонементы позволят горожанам сэкономить на посещении парка. Можно сохранить в своем кошельке до 50 процентов от суммы при покупке 10 билетов. 

Ранее на Piter.tv: в Петербурге открылась выставка об Азовских походах Петра Великого.

Фото: Piter.tv

Теги: гмз петергоф, куда сходить в петербурге, культура, льготы, парки, прогулка, фонтаны
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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