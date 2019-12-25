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В Петербурге открылась выставка об Азовских походах Петра Великого
Сегодня, 9:26
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В Петербурге открылась выставка об Азовских походах Петра Великого

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Прийти на нее можно до 16 июня.

На Соборной площади Петропавловской крепости открылась выставка "Азоп. Петр. Виктория", которая посвящена Азовским походам императора Петра Великого. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Посетители могут узнать о первой военной победе последнего царя на Руси, которая произошла в 1696 году. Гостям предлагают ознакомиться с изображениями сохранившейся и сегодня линии валов Азовской крепости, изображения предметов петровской эпохи из фондов Азовского музея-заповедника.

Посетить выставку можно бесплатно. Открыта галерея для гостей до 16 июня.

Ранее на Piter.tv: петербуржцы смогут бесплатно посетить Эрмитаж 18 мая.

Фото: Piter.tv

Теги: выставка, история, культура, петр 1, петропавловская крепость
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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