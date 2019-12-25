В Петербурге открылась выставка об Азовских походах Петра Великого

Прийти на нее можно до 16 июня.

На Соборной площади Петропавловской крепости открылась выставка "Азоп. Петр. Виктория", которая посвящена Азовским походам императора Петра Великого. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Посетители могут узнать о первой военной победе последнего царя на Руси, которая произошла в 1696 году. Гостям предлагают ознакомиться с изображениями сохранившейся и сегодня линии валов Азовской крепости, изображения предметов петровской эпохи из фондов Азовского музея-заповедника.

Посетить выставку можно бесплатно. Открыта галерея для гостей до 16 июня.

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Фото: Piter.tv