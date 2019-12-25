Петербургские власти разработали план поддержки горожан и экономики

Так, малому и среднему бизнесу предоставят отсрочку по региональным налогам и арендным платежам.

В Петербурге власти разработали комплекс мер для поддержки экономики и горожан в условиях санкций. Власти в том числе помогут предпринимателям, которые дают рабочие места. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В сообщении говорится, что малому и среднему бизнесу в городе предоставят отсрочку по региональным налогам и арендным платежам за использование городского имущества. При этом мораторий введут на штрафы за просроченные платежи по аренде.

На уровне 2021 года оставят налоговую ставку на имущество по объектам, для которых она начисляется по кадастровой стоимости. На ряд плановых проверок малого бизнеса наложат мораторий. Также бизнес не будут выселять с городской земли и недвижимости.

Власти будут следить за ценами на продукты, лекарства, а также товары первой необходимости.

Ранее мы сообщали, что петербуржцам объяснили причины появления пыли на городских дорогах.

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