Петербуржцам объяснили причины появления пыли на городских дорогах

Грязь накапливается за зиму.

В комитете по благоустройству объяснили, почему на городских дорогах образовалась пыль. Специалисты отмечают, что весной на улицах остается часть песка и грязи. Остаются они даже в том случае, если дорожники регулярно убирали и вывозили снег, а также наледь с реагентами и гранитной крошкой.

Отмечается, что грязь накапливается за несколько месяцев зимы. Одним из способов борьбы является мытье улиц, однако этого сделать пока нельзя из-за низкой температуры. Дело в том, что асфальт обледенеет.

Производить регулярные поливомоечные работы возможно только при наступлении устойчивых положительных температур выше +5 градусов, — сообщили в комитете.

Еще одной причиной возникновения пыли может быть стирание асфальта шипованной резиной, выбросы в атмосферу промышленных предприятий и автомобилей.

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