В Петербурге "Гигант-холл" закрыли после несогласованного концерта "Алисы"

Дело в том, что не соблюдались на концерте требования по рассадке и социальной дистанции.

Концертный зал "Гигант-холл" закрыли из-за нарушения коронавирусных правил. Там 5 марта выступила рок-группа "Алиса". Одной из причин закрытия стало то, что концерт был не согласован. Об этом сообщили в комитете по культуре.

Отмечается, что во время концерта не соблюдались требования по рассадке и социальной дистанции. Не было у зрителей и масок. Билеты продавались без указания мест.

После концерта рок-группы "Алиса" у "Гигант-холл" признали недействительным QR-код площадки.

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