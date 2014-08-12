В два часа дня дороги Петербурга загружены на 8 баллов

Виной тому, вероятно, стал снегопад.

Дорожная ситуация к вечернему час-пику резко ухудшилась уже в час дня: дороги были загружены на 7 баллов, согласно "Яндекс.Пробкам", а через час – уже на 8 баллов. До девяти часов вечера по прогнозу ситуация почти не изменится.

Вероятно, причиной такой загрузки и множества значков аварий стала непогода. Самые "забитые" участки замечены в центре города.

"Бордовые" участки отмечены в районе станций метро "Выборгская", "Петроградская", "Площадь восстания", "Гостиный двор", "Сенная площадь", "Обводный канал", "Василеостровская" и "Чкаловская". Напряженная ситуация на Советском проспекте, Петрозаводском шоссе, Московском шоссе, Ленинском проспекте и других магистралей.

Фото: скриншот "Яндекс.Карты", Piter.tv