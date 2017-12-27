В Петербурге у Лесного проспекта построят многоэтажный отель

В Петербурге построят отель в 10 этажей.

В Петербурге появится новый десятиэтажный отель, его планируют построить на улице Литовской, дом № 1, корпус 3, литера Б.

Комиссия Смольного по землепользованию и застройке 19 января согласовала для участка между Большим Сампсониевским, Лесным проспектом и Литовской улицей условно-разрешенный вид использования "гостиничное обслуживание".

В проекта вложится ООО "Управляющая компания "БАЛТРОС". Известно, что гостиница будем иметь возможность принять 200 постояльцев. Площадь застройки - 8 тысяч квадратных метров. В настоящее время инвестор владеет также участком, и нежилым зданием, расположенным на нем.