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В Петербурге у Лесного проспекта построят многоэтажный отель
Вчера, 17:48
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Shdaria
395

В Петербурге у Лесного проспекта построят многоэтажный отель

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В Петербурге построят отель в 10 этажей.

В Петербурге появится новый десятиэтажный отель, его планируют построить на улице Литовской, дом № 1, корпус 3, литера Б. 

Комиссия Смольного по землепользованию и застройке 19 января согласовала для участка между Большим Сампсониевским, Лесным проспектом и Литовской улицей условно-разрешенный вид использования "гостиничное обслуживание".
 
В проекта вложится ООО "Управляющая компания "БАЛТРОС". Известно, что гостиница будем иметь возможность принять 200 постояльцев. Площадь застройки - 8 тысяч квадратных метров. В настоящее время инвестор владеет также участком, и нежилым зданием, расположенным на нем.
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Категории: Новости СПб Лента новостей Картина дня

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