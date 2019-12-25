Ревакцинация в Петербурге начнется с 5 июля

Титр антител не имеет значения.

Ревакцинация от коронавируса в Петербурге начнется с понедельника, 5 июля. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец на своей странице в "ВКонтакте".

Сделать повторную прививку могут граждане, которые были привиты более полугода назад. То же самое касается и переболевших 6 месяцев назад и более. Ревакцинация будет доступна в любом стационарном или мобильном пункте. Запись на прививку будет осуществляться как и раньше на сайте Госуслуг, по номеру "122", через колл-центры поликлиник или на портале "Здоровье петербуржца".



Результаты анализов на антитела не имеют значения, согласно позиции ВОЗ, поэтому их можно будет не предъявлять. Для повторной вакцинации подойдут любые зарегистрированные вакцины, однако пока что ревакцинацию будут проводить только "Спутником V".

Ранее стали известны основные положения рекомендаций Минздрава по вакцинации.



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