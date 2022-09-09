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В Петербурге намерены ревакцинировать от гриппа 60% горожан
Сегодня, 22:36
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В Петербурге намерены ревакцинировать от гриппа 60% горожан

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Ревакцинироваться получится в передвижных пунктах у станций метро и около крупных торговых центров.

Сегодня, 13 июля, вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев поручил Комитету по здравоохранению ревакцинировать от гриппа 60% жителей города. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Детям из группы риска уделят особое внимание. За покупкой вакцины власти обратятся к промышленным предприятиям и организациям.

Ревакцинироваться получится в передвижных пунктах у станций метро и около крупных торговых центров. 

Ранее на Piter.TV: стало известно, сколько случаев заражений менингококком зафиксировали в Петербурге с начала года.

Фото: Pxhere

Теги: вакцина от гриппа, ревакцинация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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