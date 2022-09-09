В Петербурге намерены ревакцинировать от гриппа 60% горожан

Сегодня, 13 июля, вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев поручил Комитету по здравоохранению ревакцинировать от гриппа 60% жителей города. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Детям из группы риска уделят особое внимание. За покупкой вакцины власти обратятся к промышленным предприятиям и организациям.
Ревакцинироваться получится в передвижных пунктах у станций метро и около крупных торговых центров.
Ранее на Piter.TV: стало известно, сколько случаев заражений менингококком зафиксировали в Петербурге с начала года.
Фото: Pxhere
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