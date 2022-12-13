Белый дом обеспокоен намерением Moderna увеличить цену на вакцину от коронавируса

Карин Жан-Пьер негативно оценила предложение фармацевтов.

Белый дом обеспокоен намерением американской фармацевтической компании Moderna увеличить отпускную цену за вакцину от коронавирусной инфекции для жителей США. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Чиновница пояснила, что в этом вопросе власти страны согласны с сенатором от штата Вермонт Берни Санденсом, который также раскритиковал инициативу предприятия.

Мы разделяем эту обеспокоенность относительно того, чтобы эти прививки были доступными. Увеличение цены в данном случае трудно понять и оправдать. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что генеральный директор фирмы Moderna Стефан Бансель сообщил прессе о том, что компания планирует увеличить реализуемую стоимость для покупателей за одну дозу вакцин. Гражданам каждая доза вакцины обойдется в 110-130долларов. По мнению эксперта, этот уровень отвечает "реальной стоимости медикамента". Сейчас же Moderna поставляет вакцину властям США по цене $15-16 за первичную дозу и $26 за бустер.

Белый дом будет работать со спецпрокурором по делу о хранении Байденом секретных файлов.

Фото и видео: Белый дом